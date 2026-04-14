Londra: balza in avanti Fresnillo
(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale dell'argento, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,36%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Fresnillo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,98%, rispetto a +1,72% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo scenario attuale di Fresnillo mostra un allentamento della trendline al test del supporto 35,85 sterline. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 36,38. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 35,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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