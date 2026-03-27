Londra: in calo Fresnillo

(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader mondiale dell'argento , in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fresnillo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di Fresnillo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 30,61 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 31,71. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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