Milano 12:57
47.803 +0,58%
Nasdaq 13-apr
25.384 0,00%
Dow Jones 13-apr
48.218 +0,63%
Londra 12:57
10.575 -0,07%
Francoforte 12:57
23.953 +0,89%

Londra: pioggia di acquisti su Intertek Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: pioggia di acquisti su Intertek Group
Brilla il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, che passa di mano con un aumento dell'11,16%.
Condividi
```