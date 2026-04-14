Londra: scambi al rialzo per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo che gestisce alberghi , in guadagno dell'1,80% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di InterContinental Hotels Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di InterContinental Hotels Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 142 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 139,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 144,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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