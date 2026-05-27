Londra: positiva la giornata per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo che gestisce alberghi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,36%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di InterContinental Hotels Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 157,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 153,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 151,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```