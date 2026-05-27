Londra: positiva la giornata per InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo che gestisce alberghi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,36%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di InterContinental Hotels Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 157,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 153,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 151,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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