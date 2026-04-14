New York: mette il turbo Delta Air Lines
(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia aerea americana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,40%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Delta Air Lines rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Delta Air Lines, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 73,39 USD. Primo supporto visto a 69,36. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 66,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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