Delta Air Lines, contraccolpo da 2 miliardi di dollari per aumento costo carburante

(Teleborsa) - Delta Air Lines , una delle più grandi compagnie aeree statunitensi, ha registrato ricavi record nel trimestre di marzo, con una solida performance in tutti i segmenti di clientela, aree geografiche e prodotti: i ricavi totali rettificati sono aumentati del 9,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo 14,2 miliardi di dollari. L'utile operativo è stato di 652 milioni di dollari, con un margine operativo del 4,6%, l'utile ante imposte è stato di 532 milioni di dollari, con un margine ante imposte del 3,7%, mentre l'utile per azione è stato di 0,64 dollari. Il flusso di cassa operativo è stato di 2,4 miliardi di dollari.



"La domanda rimane forte e stiamo adottando misure per proteggere i nostri margini e il flusso di cassa - commenta il CEO Ed Bastian - Ciò include una significativa riduzione della crescita della capacità, con una tendenza al ribasso fino a quando il contesto dei prezzi del carburante non migliorerà, e un rapido recupero dei maggiori costi del carburante. Delta è nella posizione migliore per affrontare questo contesto, grazie a un marchio leader, una solida base finanziaria e al vantaggio della nostra raffineria. Nel trimestre di giugno, prevediamo di essere leader del settore con un utile di 1 miliardo di dollari. E sebbene il recente aumento dei prezzi del carburante stia attualmente incidendo sugli utili, sono fiducioso che questo contesto rafforzerà in definitiva la leadership di Delta e accelererà la sua capacità di generare utili a lungo termine".



"Il fatturato totale di 14,2 miliardi di dollari ha rappresentato un record per il trimestre di marzo ed è superiore di quasi il 10% rispetto all'anno precedente, crescendo di diversi punti percentuali rispetto alle nostre previsioni iniziali, grazie alla forte domanda generalizzata sia nel settore aziendale che in quello del turismo - ha dichiarato Joe Esposito, Chief Commercial Officer - Con la continua forza della domanda, combinata con le nostre azioni di riduzione della capacità e di recupero dei costi del carburante, prevediamo una crescita del fatturato totale nel trimestre di giugno "up low-teens", a fronte di una capacità stabile rispetto all'anno precedente".



Delta Air Lines prevede delle significative riduzioni di capacità e delle rapide azioni intraprese per recuperare i maggiori costi del carburante, In particolare, stima un utile ante imposte di circa 1 miliardo di dollari nel trimestre di giugno, a fronte di un aumento di oltre 2 miliardi di dollari delle spese per il carburante sulla curva forward. La società continua ad essere impegnata a rafforzare il bilancio con rating investment grade, con un debito netto rettificato inferiore ai livelli del 2019. Delta prevede utili rettificati compresi tra 1,00 e 1,50 dollari per azione nel trimestre di giugno. Il valore medio della previsione, pari a 1,25 dollari per azione, è inferiore agli 1,41 dollari previsti in media dagli analisti, secondo dati LSEG.

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