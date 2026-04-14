Parigi: balza in avanti Michelin
(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso dei pneumatici, che lievita dell'1,89%.
Il trend di Michelin mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di medio periodo della big dei pneumatici ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 30,9 Euro. Supporto a 30,57. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 31,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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