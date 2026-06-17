Parigi: andamento negativo per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo di occhialeria , che mostra un decremento del 2,59%.



La tendenza ad una settimana di EssilorLuxottica è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista è in rafforzamento con area di resistenza vista a 182,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 176,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 189.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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