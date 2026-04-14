Parigi: senza freni Eurofins Scientific
(Teleborsa) - Ottima performance per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che scambia in rialzo del 4,62%.
La tendenza ad una settimana di Eurofins Scientific è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Eurofins Scientific classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 68,29 Euro e primo supporto individuato a 67,37. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 69,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```