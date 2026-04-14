Parigi: senza freni Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Ottima performance per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , che scambia in rialzo del 4,62%.



La tendenza ad una settimana di Eurofins Scientific è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Eurofins Scientific classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 68,29 Euro e primo supporto individuato a 67,37. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 69,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```