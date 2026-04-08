Milano 12:14
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Dow Jones 7-apr
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Londra 12:14
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Francoforte: senza freni Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: senza freni Auto1
Brilla Auto1, che passa di mano con un aumento del 13,53%.
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