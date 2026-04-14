Piazza Affari: andamento rialzista per Moncler
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda nota per i piumini, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Moncler, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche attuali dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 53,37 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 54,53. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 52,61.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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