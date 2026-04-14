Piazza Affari: andamento sostenuto per Cementir

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società cementiera , con una variazione percentuale del 2,30%.



Il trend di Cementir mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del gruppo cementiero . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 16,62 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 16,26. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 16,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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