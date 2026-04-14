Piazza Affari: andamento sostenuto per Cementir
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società cementiera, con una variazione percentuale del 2,30%.
Il trend di Cementir mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del gruppo cementiero. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 16,62 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 16,26. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 16,05.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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