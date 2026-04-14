Milano 13:05
47.812 +0,60%
Nasdaq 13-apr
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Dow Jones 13-apr
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Londra 13:05
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Francoforte 13:05
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Prezzi ingrosso Germania (YoY) in marzo

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Prezzi ingrosso Germania (YoY) in marzo
Germania, Prezzi ingrosso in marzo su base annuale (YoY) +4,1%, in aumento rispetto al precedente +1,2%.

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