Appuntamenti macroeconomici: settimana del 6 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 06/07/2026
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 1,1%; preced. -3,8%)
10:30 Unione Europea: Indice Sentix (atteso -8,9 punti; preced. -13,4 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 5,7%; preced. 4,9%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,5%; preced. 1%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,6%)
15:45 USA: PMI composito (atteso 52,2 punti; preced. 51,5 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 51,3 punti; preced. 50,7 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 54,2 punti; preced. 54,5 punti)
Martedì 07/07/2026
01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (preced. 1,6%)
07:00 Giappone: Leading indicator (atteso 116,9 punti; preced. 116,1 punti)
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -5,2 Mld Euro; preced. -5,6 Mld Euro)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -78,5 Mld $; preced. -55,9 Mld $)
Mercoledì 08/07/2026
01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 4.121 Mld ¥; preced. 3.907 Mld ¥)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -200 Mln Euro)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 0%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 2%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,78 Mln barili)
Giovedì 09/07/2026
03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,2%)
03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,2%; preced. 3,9%)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 14 Mld Euro; preced. 14,5 Mld Euro)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 215K unità)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 3,2%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 4,2 Mln unità; preced. 4,17 Mln unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 87 Mld piedi cubi)
Venerdì 10/07/2026
01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,9%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,6%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,2%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 2,4%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. 1,3%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,5%)
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