Stellantis, Elkann: gettate basi per ripresa. Filosa: progressi incoraggianti nella seconda metà 2025

Con Investor Day del 21 maggio, "illustreremo la prossima fase della nostra strategia"

(Teleborsa) - Un passo fondamentale nel rilancio di Stellantis è stato quello di "garantire continuità e chiarezza nella leadership. Il Cda ha agito con unità e determinazione. Nel maggio 2025, abbiamo scelto all'unanimità Antonio Filosa come nuovo Ad Stellantis, riconoscendo la sua esperienza nel settore automobilistico e la sua profonda conoscenza dell'azienda. Sono molto felice di avere Antonio con noi". Lo ha detto il presidente di Stellantis, John Elkann, all'assemblea degli azionisti.



Da quando ha assunto l'incarico lo scorso giugno, Filosa "ha guidato il gruppo con una mentalità incentrata sulle persone, ridefinendo al contempo le priorità dell'azienda. Ha creato un team di leadership rinnovato che dimostra coesione, rigore ed efficacia nel processo decisionale e nell'esecuzione. Di conseguenza, "si è registrato un miglioramento costante e progressivo, trimestre dopo trimestre, grazie alla nostra rinnovata attenzione a ciò che conta di più: i nostri clienti e le loro esigenze", ha aggiunto Elkann.



"Nonostante le difficoltà, Stellantis ha dimostrato una forte resilienza nel 2025 e ha gettato le basi per la ripresa. Guardiamo al 2026 con umiltà riguardo alle sfide future e con rinnovata fiducia nella nostra capacità di affrontarle". Lo ha detto il presidente agli azionisti.



L'assemblea ha votato per la rielezione del presidente John Elkann come amministratore esecutivo. Rieletti anche Robert Peugeot ed Henri de Castries come amministratori non esecutivi. Nominato inoltre Juergen Esser, deputy Ceo e Cfo di Danone, come nuovo amministratore non esecutivo. Il numero di componenti del Cda sale così da 11 a 12.



Agli azionisti, il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, ha sottolineato come il management abbia "lavorato incessantemente per riposizionare l'azienda in vista di una crescita rinnovata e redditizia", e come ciò abbia "richiesto un reset decisivo". Nel febbraio 2026, ha aggiunto il Ceo, "abbiamo annunciato oneri per circa 22 miliardi di euro, con un impatto significativo sui nostri risultati finanziari del 2025. Ma l'esborso non è stato in cash quindi il nostro bilancio è solido".



Fra le azioni intraprese "per correggere la rotta", ha spiegato Filosa, "abbiamo condotto una revisione completa della nostra strategia e delle nostre operazioni. Abbiamo riallineato i nostri piani alle preferenze dei clienti e alle realtà del mercato, identificato e risolto i problemi di produzione e qualità e iniziato a colmare sistematicamente le lacune operative". Allo stesso tempo, "abbiamo rafforzato la disciplina nell'allocazione del capitale, con la redditività e la generazione di cassa come priorità chiare e non negoziabili". Nel 2025, ha precisato il manager, Stellantis ha "lanciato 10 nuovi veicoli che offrono ai clienti una vera libertà di scelta di motorizzazioni".



Nella seconda metà del 2025 Stellantis ha "registrato progressi incoraggianti", ha detto ancora Filosa agli azionisti: "ricavi netti e flusso di cassa industriale sono migliorati, gli ordini sono aumentati, la qualità dei prodotti ha mostrato un miglioramento significativo. Sono indicatori preliminari, ma confermano che la direzione à quella giusta e che lo slancio è reale".



Guardando al 2026, sulla base delle proprie previsioni, Stellantis si aspetta "miglioramenti nei ricavi netti, nei margini e nel flusso di cassa industriale, supportati da una solida liquidità e da un modello operativo più resiliente".



L'attenzione ora è all'Investor Day del 21 maggio, quando "illustreremo la prossima fase della nostra strategia, con priorità chiare, obiettivi credibili e una roadmap mirata per la sua attuazione", ha concluso Filosa.





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