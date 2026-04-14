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USA, Prezzi produzione (YoY) in marzo

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USA, Prezzi produzione (YoY) in marzo
USA, Prezzi produzione in marzo su base annuale (YoY) +4%, in aumento rispetto al precedente +3,4% (la previsione era +4,6%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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