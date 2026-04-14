wamo, round Series A da 10 milioni di euro: Italia mercato chiave

(Teleborsa) - wamo, fintech finlandese che offre un conto business digitale per le PMI europee, ha raccolto 10 milioni di euro in un round Series A per accelerare la propria espansione in Italia e nei Paesi nordici, potenziare le funzionalità del prodotto e introdurre strumenti basati su AI all'interno del proprio conto business.



La maggior parte del finanziamento è stata fornita da TCEE Fund IV, gestito da 3TS Capital Partners, società di growth capital a focus tecnologico, che investe in aziende del settore ingegneristico in Europa. Partecipano anche Oleka Capital e gli investitori già presenti.



wamo offre un conto business multivaluta già utilizzato da oltre 15.000 clienti in Europa, con carte, fatturazione, gestione spese, POS e altri strumenti finanziari integrati in un'unica piattaforma pensata per le PMI. L'adozione è triplicata negli ultimi 12 mesi, con forte crescita nell'Europa meridionale e nei Paesi nordici, e l'Italia come mercato chiave.



Dal 2025, la fintech ha registrato un incremento di 15x nel numero di clienti in Italia, sotto la guida del Country Manager Antonio Mazza. Oggi sono oltre 10.000 i titolari di piccole imprese, esercenti e liberi professionisti italiani che si affidano a wamo per semplificare la propria gestione finanziaria quotidiana. Nel 2026 verrà ultimata l'apertura di un nuovo ufficio di rappresentanza a Bologna, sarà ampliato il team sul territorio e verranno introdotti nuovi prodotti per le PMI.



"Negli ultimi 2 anni l'Italia ha fatto passi enormi nella digitalizzazione dei servizi finanziari, ma esistono ancora enormi margini di crescita, specie nelle aree periferiche del Paese, dove stiamo accelerando l'adozione di strumenti di pagamento tra micro-imprese ed esercenti, grazie a una rete capillare di distribuzione, un'esperienza digitale senza intoppi unita a un supporto umano sempre disponibile", ha detto Antonio Mazza, Country Manager Italy di wamo.



Dopo il lancio del servizio di prestiti in Finlandia, wamo prevede l'espansione in Europa, a partire dall'Italia, nel secondo trimestre 2026 tramite partnership strategiche, con l'obiettivo di 100 milioni di euro di volume nei prossimi 12 mesi.

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