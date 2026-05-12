Enervit, nel primo trimestre i ricavi salgono a 22,2 milioni di euro

(Teleborsa) - Enervit , società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale quotata su Euronext Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi consolidati a 22,2 milioni di euro (+2,4% rispetto ai 21,7 milioni del primo trimestre 2025). La crescita è trainata dall'Unità di Business Internazionale (+23,0% a 3,8 milioni, 17% del totale), dal canale Diretto e online (+20,4% a 2,3 milioni, 10,5% del totale) e dal Conto Terzi (+20,1% a 0,7 milioni). L'Unità di Business Italia (che rappresenta il 69,3% dei ricavi) registra invece una flessione del 4,3% a 15,4 milioni. Il canale indiretto complessivo (Italia ed estero) rimane sostanzialmente stabile a 19,1 milioni.



Contestualmente, il nuovo CdA nominato per il triennio 2026-2028 ha conferito le deleghe esecutive ad Alberto Sorbini, confermato Presidente e Amministratore Delegato, e a Giuseppe Sorbini, nominato Amministratore Delegato. Sono stati costituiti il Comitato per la Remunerazione, presieduto da Ciro Piero Cornelli, e il Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, presieduto da Chiara Dorigotti. L'Organismo di Vigilanza monocratico è stato affidato all'avv. Giuseppe Schiuma.

Condividi

```