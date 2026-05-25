Easysea, raccolti 0,8 milioni nella prima fase del round di equity crowdfunding

(Teleborsa) - Easysea, PMI innovativa italiana attiva nel mercato degli accessori nautici aftermarket per la nautica da diporto, ha chiuso la prima fase del proprio round di equity crowdfunding con una raccolta complessiva di 815.150 euro tra campagna Mamacrowd e aumenti di capitale extra-piattaforma.



La raccolta ha raggiunto il 163% del goal minimo fissato a 500.000 euro e l’81% del target massimo di 1 milione di euro. Il round resta aperto fino al 30 giugno 2026 con l’obiettivo di coinvolgere ulteriori investitori interessati al percorso di crescita della società.



Fondata da Giuseppe Scotto d’Antuono e Francesco Fascelli, Easysea sviluppa accessori innovativi e user friendly per la nautica da diporto con l’obiettivo di rendere la navigazione più semplice, sicura e accessibile. Il progetto nasce dall’esperienza diretta dei fondatori nel mondo della vela e dalla volontà di semplificare alcune delle manovre più complesse a bordo attraverso prodotti funzionali e di design.



Ad oggi Easysea ha registrato oltre 2,1 milioni di euro di vendite cumulate, con più di 3.600 clienti B2C e oltre 70 clienti B2B distribuiti in 96 Paesi. Circa il 40% delle vendite proviene dagli Stati Uniti, oggi uno dei principali mercati di riferimento per il brand.



Le risorse raccolte saranno destinate principalmente allo sviluppo di nuovi prodotti, al rafforzamento delle attività commerciali e marketing e alla crescita della rete distributiva B2B internazionale, con particolare attenzione ai mercati esteri a maggiore potenziale.







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