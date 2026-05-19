Lexroom, l'AI italiana per gli studi legali raccoglie 50 milioni di dollari in un Series B

(Teleborsa) - Lexroom, piattaforma AI per i mercati di civil law fondata a Milano nel 2023, ha chiuso un round Series B da 50 milioni di dollari guidato da Left Lane Capital, con la partecipazione di Base10 Partners, Eurazeo, Acurio Ventures, Entourage come early investor e View Different. Il round si chiude otto mesi dopo il Series A da 19 milioni di dollari, portando il capitale totale raccolto dalla società a oltre 73 milioni di dollari, con oltre 8.000 studi legali e team legali aziendali già sulla piattaforma.



Il round finanzia una tesi precisa, e per certi versi controcorrente: l'AI legale si costruisce a partire dai dati, non dal fine-tuning di LLM generalisti. Lexroom è stata costruita data-first, su un'infrastruttura proprietaria di oltre sei milioni di fonti legali verificate - legislazione, giurisprudenza, materiali normativi - continuamente aggiornata e ottimizzata per la ricerca legale. "L'approccio è semplice: partire dalle fonti, come fanno gli avvocati", spiega la società in una nota.



L'Italia, con circa 250.000 avvocati iscritti e uno dei sistemi giuridici proceduralmente più complessi d'Europa, è stato il banco di prova. Il Series B finanzia l'espansione di questo modello in tutta l'Europa di civil law, a partire da Spagna e Germania, con team locali e funzionalità specifiche per ciascuna giurisdizione sviluppate in collaborazione con studi presenti nei mercati di riferimento. Il perfezionamento dell'investimento sarà soggetto al Golden Power da parte del Governo italiano.



"Quando abbiamo fondato Lexroom, due cose erano immediatamente chiare: gli avvocati avevano bisogno di un modo migliore di lavorare, e gli LLM potevano fornirlo. Il tassello mancante erano i dati - leggi sempre aggiornate, giurisprudenza rilevante e atti processuali - dichiara Paolo Fois, CEO e co-fondatore di Lexroom - I paesi di civil law hanno bisogno di un motore legale AI che ragioni a partire dai dati. Sono entusiasta di collaborare con il team di Left Lane per costruire il motore AI alla base del settore legale".

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