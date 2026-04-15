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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 14/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

La giornata del 14 aprile chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un -0,05%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 187,68, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 186,6. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 188,76.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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