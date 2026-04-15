Milano 14:08
48.205 +0,06%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
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Londra 14:08
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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 14/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

Balza in avanti l'Hang Seng Index, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,82%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25.957, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.724,3. L'equilibrata forza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26.189,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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