Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 14/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile
Balza in avanti l'Hang Seng Index, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,82%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25.957, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.724,3. L'equilibrata forza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26.189,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)