Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi del 14/04/2026

(Teleborsa) - Al termine dell'ultima seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi è stato pari a 4,01 miliardi di euro, in rialzo del 7,11% rispetto ai precedenti 3,75 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,52 miliardi.Tra i 750 titoli scambiati sul listino milanese, 511 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 197 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 42 azioni.