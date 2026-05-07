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Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 6/05/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 6/05/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 6,52 miliardi di euro, con un incremento del 36,81%, rispetto ai precedenti 4,77 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,73 miliardi.

Su 878 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 312 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 530 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 36 azioni del listino milanese.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
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