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Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi dell'11/05/2026

Finanza
Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi dell'11/05/2026
(Teleborsa) - Al termine dell'ultima seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi è stato pari a 4,16 miliardi di euro, in rialzo del 6,16% rispetto ai precedenti 3,92 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,49 miliardi.

Tra i 813 titoli scambiati sul listino milanese, 393 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 385 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 35 azioni.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
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