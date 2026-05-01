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Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 30/04/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 30/04/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 4,41 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.420,1 milioni, pari al 47,55% rispetto ai precedenti 2,99 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,38 miliardi azioni della seduta precedente a 0,52 miliardi.

Su 795 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 307 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 447 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 41 azioni del listino milanese.





(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)
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