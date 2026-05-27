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Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 26/05/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 26/05/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,4 miliardi di euro, con un incremento del 27,31%, rispetto ai precedenti 2,67 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,37 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,47 miliardi.

Su 780 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 445 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 300 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 35 azioni del listino milanese.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
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