Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 5/05/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,77 miliardi di euro, con un incremento del 29,53%, rispetto ai precedenti 3,68 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,52 miliardi.Su 792 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 322 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 426 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 44 azioni del listino milanese.