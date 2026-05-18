Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 15/05/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.021,8 milioni, pari al 28,56% rispetto ai precedenti 3,58 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,67 miliardi azioni della seduta precedente a 0,63 miliardi.Su 801 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 513 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 253 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 35 azioni del listino milanese.