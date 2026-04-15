Fincantieri si aggiudica primo contratto della Marina Usa per il programma Medium Landing Ship

Commessa per le prime quattro navi vale 30 milioni di dollari

(Teleborsa) - A seguito dell'annuncio della U.S. Navy del 18 febbraio 2026 riguardante la pubblicazione di una Richiesta di Proposta (RFP) per il programma Medium Landing Ship (LSM) - che prevede fino a 35 navi – dove viene specificato che Fincantieri Marine Group (FMG) realizzerà la costruzione di quattro unità, Fincantieri annuncia che la sua controllata statunitense si è aggiudicata un contratto da 30 milioni di dollari per l'acquisizione di materiali e per le attività di ingegneria relative a queste prime quattro navi. Questo segna formalmente l'inizio della prima fase del programma e rappresenta il primo passo concreto verso la sua esecuzione.



L'assegnazione del contratto consente l'immediato approvvigionamento di materiali con lunghi tempi di consegna e la realizzazione di attività di ingegneria e operazioni critiche necessarie per la preparazione industriale e produttiva delle prime quattro navi. Tale processo consentirà di avviare la costruzione delle unità già nel quarto trimestre del 2026.



Questo passaggio rappresenta un'accelerazione significativa per il programma LSM e anticipa un futuro conferimento dei contratti di costruzione attraverso il modello Vessel Construction Manager (VCM), soggetto alle approvazioni e agli accordi contrattuali applicabili.



Il programma LSM è una componente fondamentale della flotta della U.S. Navy e della struttura operativa del Corpo dei Marines degli Stati Uniti in quanto consente operazioni distribuite, garantisce una maggiore mobilità lungo le coste e permette un rapido schieramento e supporto delle forze in aree contese. Durante la fase iniziale di produzione, a FMG è stato affidato l'incarico di costruire almeno quattro unità, consolidando così il suo ruolo di attore industriale centrale nell'attuazione del programma.



Commentando l'annuncio, Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato: “L'assegnazione di questo contratto rappresenta un passo importante nell'evoluzione della nostra lunga collaborazione con la U.S. Navy. Riflette la fiducia riposta nelle capacità industriali sviluppate negli Stati Uniti e nella nostra capacità di supportare programmi navali complessi con disciplina, rapidità ed eccellenza tecnica. Attraverso continui investimenti, una forza lavoro qualificata e una base industriale resiliente, Fincantieri è pronta a supportare la Marina nell'adozione di nuovi concetti operativi e requisiti futuri delle forze.”





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