Piazza Affari: in calo Fincantieri
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il principale complesso cantieristico al mondo, con una flessione del 2,07%.
Lo scenario su base settimanale di Fincantieri rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di Fincantieri si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 11,78 Euro. Supporto stimato a 11,49. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 12,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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