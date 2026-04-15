Fondazione MPS, Rossi: non parteciperemo alla votazione sulla governance

L'intervento in assemblea

(Teleborsa) - "Annuncio il convinto voto favorevole della Fondazione ai primi tre punti all'ordine del giorno, mentre non parteciperemo alla votazione sui punti inerenti la governance, pur annunciando, come in passato, il sostegno vigile agli amministratori e la disponibilità a studiare e sostenere - sull'esempio anche di altre Fondazioni bancarie con le proprie conferitarie - iniziative per la crescita del territorio". Lo ha detto Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena , intervenendo all'assemblea dei soci.



"Voteremo, invece, contro la proposta di azione di responsabilità presentata da Bluebell Partners", ha aggiunto.



La Fondazione "richiede forte attenzione e sensibilità verso il futuro della banca, dando piena continuità al percorso strategico intrapreso, alla sua dimensione di banca commerciale al servizio del sistema paese e al mantenimento del suo radicamento territoriale", ha detto Rossi nel suo intervento".



Fondazione Mps in questi mesi ha confermato fiducia nel lavoro dei dipendenti e del management della banca tanto da incrementare la propria quota azionaria (attualmente circa lo 0,2%), operazione che "non era mai avvenuta prima, considerato il percorso di costante diluizione che ha caratterizzato il nostro Ente, in particolare nello scorso decennio", ha detto Rossi.



"Oggi il consiglio di amministrazione uscente dice che il consolidamento delle strategie percorse abbia bisogno di discontinuità - ha evidenziato - Francamente non abbiamo sufficienti elementi per esprimere un giudizio compiuto. Abbiamo tuttavia una priorità: che tali scelte non sottintendano un cambio di impostazione strategica che magari valorizzi solo azioni e prospettive legate a strategie finanziarie di ridefinizione e riposizionamento della banca nel panorama finanziario italiano. Un tale impostazione non ci sembrerebbe coerente col percorso fatto fin qui e più ancora - con la storia e la vocazione di BMPS e potrebbe risultare una prospettiva rischiosa e di corto respiro.



"L'impostazione strategica fin qui perseguita è per noi un punto imprescindibile: la forte attenzione alla dimensione commerciale del gruppo, la focalizzazione sul rapporto con la clientela e il sostegno alle imprese e alle famiglie, la crescita dei territori rappresentano per noi un fondamentale elemento di successo, al di fuori di logiche e strategie orientate alla ridefinizione degli assetti di influenza sul sistema finanziario".

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