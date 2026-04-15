MPS, l'assemblea respinge l'azione di responsabilità presentata da Bluebell Partners

(Teleborsa) - L'assembla degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena , che tra le altre cose rinnoverà il consiglio di amministrazione con la prima grande applicazione della Legge Capitali, ha respinto l'azione di responsabilità presentata da Bluebell Partners nei confronti del presidente, Nicola Maione, e dell'ex AD, Luigi Lovaglio, per un'asserita violazione - secondo Giuseppe Bivona - dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza nella gestione societaria e nella redazione dei bilanci.



Nella prima votazione, riguardante il presidente, la proposta è stata respinta con il 94,49% dei voti contrari (0,56% favorevoli, 3,33% astenuti). Nella seconda votazione, riguardante l'ex AD, si è registrato il 96,49% dei contrari (0,39% favorevoli, 3,09% astenuti).









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