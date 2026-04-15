Francoforte: andamento sostenuto per Gerresheimer

(Teleborsa) - Scambia in profit la società di packaging , che lievita del 2,01%.



L'andamento di Gerresheimer nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La situazione di medio periodo del produttore di contenitori resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 18,01 Euro. Supporto visto a quota 17,52. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 18,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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