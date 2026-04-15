Francoforte: balza in avanti Evotec

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Evotec , con una variazione percentuale dell'1,95%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Evotec mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +22,93%, rispetto a +6,85% del MDAX ).





L'esame di breve periodo di Evotec classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,545 Euro e primo supporto individuato a 5,42. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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