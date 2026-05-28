Francoforte: giornata depressa per Bayer
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia chimico-farmaceutica, che sta segnando un calo del 2,02%.
La tendenza ad una settimana di Bayer è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore tedesco di farmaci, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 37,13 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 37,57. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 36,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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