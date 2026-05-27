De Nora sale in Borsa con aumento target price da analisti

(Teleborsa) - Industrie De Nora , società quotata su Euronext Milan e specializzata in elettrochimica e idrogeno verde, sale a Piazza Affari dopo che gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno incrementato il target price a 8,4 euro per azione dai precedenti 7,3 euro, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo. Banca Akros ha portato il target price a 8,5 euro per azione, confermando il rating "Neutral".



Industrie De Nora si attesta a 8,135 euro, con un aumento del 3,70%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,245 e successiva a 8,55. Supporto a 7,94.

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