Volksbank, Morningstar DBRS migliora l'outlook a "positivo"

(Teleborsa) - Morningstar DBRS ha migliorato l'outlook di Volksbank da "stabile" a "positivo", confermando in fascia Investment Grade il rating a lungo termine a "BBB (low)" e il rating a breve termine a "R-2 (middle)".



L'agenzia di rating motiva l'innalzamento dell'outlook a "positivo" con: il miglioramento della redditività trainato dalla crescita delle commissioni, dalla maggiore diversificazione dei ricavi e da un attento controllo dei costi; la robustezza della solidità patrimoniale con ampi buffer di capitale rispetto ai requisiti regolamentari; l'incremento della qualità degli attivi, in particolar modo per quanto riguarda la qualità del credito, grazie ad una politica prudente della gestione del credito; il posizionamento di mercato nel territorio del Triveneto, in particolar modo nel Trentino-Alto Adige, e con indicatori solidi di liquidità, grazie anche ad una raccolta ben diversificata.



L'outlook positivo indica che, allo stato attuale, un miglioramento del rating è possibile nel medio termine, a fronte del mantenimento di adeguati livelli di redditività, qualità degli attivi e solidità patrimoniale.



"Il miglioramento dell'outlook da parte di Morningstar DBRS conferma la solidità del percorso intrapreso: qualità del credito in miglioramento, redditività più resiliente e un profilo patrimoniale e di liquidità robusto. Continueremo a rafforzare ulteriormente la Banca, a beneficio di famiglie e imprese del nostro territorio", commenta Georg Mair am Tinkhof, CFO e Vicedirettore generale di Volksbank.

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