Digital Bros, Banca Akros migliora la raccomandazione a Buy e alza il TP a 15 euro

Controllo maggiore sul portafoglio IP e solido profilo di flusso di cassa libero in prospettiva

(Teleborsa) - Banca Akros ha migliorato la raccomandazione da Neutral a Buy sul titolo Digital Bros - gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan - alzando al contempo il target price da 14,50 a 15 euro, valore che implica un potenziale upside di circa il 47% rispetto al prezzo di chiusura di giovedì 27 maggio.



Gli analisti ritengono che "sia il momento di essere più proattivi sul titolo", considerato che la società ha un "controllo sempre maggiore sul proprio portafoglio IP e un solido profilo di flusso di cassa libero (FCF) in prospettiva".



Il broker osserva l'"impressionante" crescita del margine EBITDA nei giochi premium nei primi tre trimestri dell'esercizio 2025-2026, con un aumento del 58% nel primo trimestre, del 69% nel secondo e del 74% nel terzo. "Nonostante la mancanza di nuovi titoli o aggiornamenti rilevanti, l'EBITDA del terzo trimestre dell'esercizio 2026 (gennaio-marzo) è stato in particolare molto superiore alle aspettative, sebbene parzialmente compensato da accantonamenti non monetari relativi a titoli in fase di cancellazione dallo sviluppo", scrive Banca Akros.



Ciò consente agli analisti di "rivedere al rialzo le previsioni di EBITDA per l'esercizio 2026 a circa 52 milioni di euro rispetto alle precedenti previsioni di 45 milioni di euro e di stimare un FCF di circa 15 milioni di euro prima delle operazioni di M&A, ovvero un rendimento dell'11%". L'esercizio 2027, "nonostante il declino ciclico di Wuchang, dovrebbe beneficiare della crescita continua di Assetto Corsa (AC) e, marginalmente, del lancio di Bloodstained 2, stabilizzando l'EBITDA a circa 47 milioni di euro (precedentemente 44 milioni di euro)".



Inoltre, aggiungono gli analisti, "considerando 18 milioni di euro di investimenti annuali e lo scudo fiscale sulle perdite pregresse, la società dovrebbe generare circa 25/30 milioni di euro di flusso di cassa libero a partire dall'esercizio 2027, ovvero un rendimento del flusso di cassa libero (FCF) di circa il 18%/20%".

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