Maire, via libera a bilancio 2025 e dividendo di 0,585 euro

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di MAIRE ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo di euro 0,585 per azione. Approvate anche la Politica in materia di remunerazione 2026 e la Seconda Sezione della “Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti”.



Sono state approvate anche la proposta di adozione del “Piano di Incentivazione MBO 2026 per selezionati Dirigenti apicali del Gruppo MAIRE” e la proposta di adozione del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2025-2027 del Gruppo MAIRE”.



É stato anche deliberato di autorizzare il Cda all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è stata concessa fino a un ammontare massimo di 5.000.000 azioni ordinarie, pari al 1,52% delle azioni attualmente in circolazione. Ad oggi la società detiene 7.952.160 azioni proprie.



Gli azionisti, infine, hanno approvato la proposta di modifica dei termini economici dell’incarico di revisione legale dei conti conferito a Deloitte & Touche per il periodo 2025-2033, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e successivi.

Condividi

```