MFE-MediaForEurope: utile raddoppiato nel 2025, ricavi superano i 4 miliardi (+37%)

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di MFE-MediaForEurope ha approvato all'unanimità i risultati consolidati al 31 dicembre 2025, anno segnato dal consolidamento integrale della tedesca ProSiebenSat.1 . I numeri evidenziano una crescita straordinaria: i ricavi consolidati balzano a 4,031 miliardi di euro (+37%), mentre l'utile netto è più che raddoppiato, raggiungendo i 301 milioni di euro (+118%). L'eccellente generazione di cassa (Free Cash Flow a 498 milioni, +45%) ha permesso di proporre il dividendo più alto degli ultimi 15 anni: 0,22 euro per azione, per un totale di 154 milioni di euro.



La raccolta pubblicitaria netta (su mezzi propri e di terze parti) è risultata pari a 3.238 milioni di euro (2.695 milioni nel 2024), mentre gli altri ricavi si attestano a 793 milioni (da 255 milioni). L'Ebit consolidato, che include voci non ricorrenti per 78 milioni di euro (fra costi di ristrutturazione e costi accessori all'offerta su Prosieben), è sceso a 239 milioni di euro (da 355,8 milioni), mentre l'Ebit ricorrente consolidato è di 317 milioni di euro. La posizione finanziaria netta vede un indebitamento di 959 milioni di euro che MFE ha comunque definito "ben sotto controllo" se si tiene in considerazione "l'esborso complessivo di 504 milioni di euro per l'acquisizione di una quota fino al 75,6% del capitale sociale di ProSiebenSat.1".



Il Chairman e Group CEO di MFE, Pier Silvio Berlusconi, ha commentato: "I numeri contano, ma da soli non bastano. Per MFE oggi contano anche perché raccontano un percorso. In un anno complicato a livello globale, nonostante gli investimenti per realizzare il progetto MFE, è in crescita la redditività e migliora la generazione di cassa. Continuiamo a remunerare gli azionisti: il dividendo complessivo proposto è il più alto degli ultimi 15 anni. Il 2025 è stato un punto di svolta. È nato il primo broadcaster europeo. Oggi produciamo contenuti in tutti i Paesi in cui operiamo, sempre più pensati e creati per funzionare su tutte le piattaforme, non solo in TV".



Il Gruppo conferma la leadership commerciale in Italia (40,2% di share) e Spagna (26,8%). Sul fronte digitale, Mediaset è primo editore italiano con oltre 10 miliardi di video visti. Per il 2026, nonostante l'incertezza legata alla Coppa del Mondo FIFA di giugno, MFE prevede un miglioramento della redditività e della generazione di cassa, puntando sulla forza del proprio modello crossmediale paneuropeo.

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