Piazza Affari: andamento rialzista per MFE A
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società media e di comunicazione italiana, che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che MediaForEurope mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,06%, rispetto a -2,5% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo scenario di medio periodo di MFE A ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2,549 Euro. Supporto a 2,481. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2,617.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```