Piazza Affari: andamento rialzista per MFE A

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società media e di comunicazione italiana , che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che MediaForEurope mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,06%, rispetto a -2,5% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo scenario di medio periodo di MFE A ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2,549 Euro. Supporto a 2,481. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2,617.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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