MFE, Berlusconi: 2025 anno straordinario, utile più che raddoppiato

(Teleborsa) - Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group CEO di MFE MEDIAFOREUROPE , ha comunicato nel corso di una conferenza stampa una stima dei principali indicatori del bilancio consolidato del 2025, che include il contributo di ProsiebenSat.1 nel quarto trimestre: utile netto più che raddoppiato rispetto ai 137,9 milioni di euro dell'esercizio precedente e una stima della generazione di cassa caratteristica del Gruppo (Free Cash Flow), sulla base delle informazioni pubbliche, pari a circa 500 milioni di euro (circa 300 milioni a parità di perimetro di consolidamento). I risultati consolidati del gruppo verranno approvati dal Consiglio d'Amministrazione il 15 aprile 2026.

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