MFE, Berlusconi: 2025 anno straordinario, utile più che raddoppiato
(Teleborsa) - Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group CEO di MFE MEDIAFOREUROPE, ha comunicato nel corso di una conferenza stampa una stima dei principali indicatori del bilancio consolidato del 2025, che include il contributo di ProsiebenSat.1 nel quarto trimestre: utile netto più che raddoppiato rispetto ai 137,9 milioni di euro dell'esercizio precedente e una stima della generazione di cassa caratteristica del Gruppo (Free Cash Flow), sulla base delle informazioni pubbliche, pari a circa 500 milioni di euro (circa 300 milioni a parità di perimetro di consolidamento). I risultati consolidati del gruppo verranno approvati dal Consiglio d'Amministrazione il 15 aprile 2026.
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