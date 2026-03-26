Porsche SE, utile 2025 in calo del 9% a 2,9 miliardi: pesa il difficile anno del settore auto

(Teleborsa) - Porsche SE , holding company controllata dalla famiglia Porsche-Piëch e principale azionista del Gruppo Volkswagen , ha chiuso il 2025 con un utile rettificato dopo le imposte di 2,9 miliardi di euro, in calo di circa il 9% rispetto all'anno precedente. A pesare sono stati i costi sia del gruppo automobilistico nel suo complesso sia di Porsche AG . Il debito netto si riduce leggermente a 5,1 miliardi da 5,2 miliardi.



Il contesto rimane difficile per il settore automotive tedesco, alle prese con pressioni tariffarie, la crescente concorrenza cinese e i costi elevati della transizione all'elettrico. In risposta, Porsche SE sta esplorando opportunità nel settore della difesa come parte della propria strategia di diversificazione.



Un segnale positivo arriva dal portafoglio di investimenti minori, che ha generato 193 milioni di euro di utile. Tra i contributi più rilevanti figurano Quantum Systems con 114 milioni e Celestial AI con 47 milioni. Il valore complessivo del portafoglio è quasi raddoppiato a circa 535 milioni dalla fine del 2024.



Per il 2026 la società prevede un utile rettificato dopo le imposte compreso tra 1,5 e 3,5 miliardi di euro, con un debito netto atteso tra 4,7 e 5,2 miliardi, un range ampio che riflette l'elevata incertezza del quadro macroeconomico e industriale.

Condividi

```