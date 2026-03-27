MFE, Equita abbassa target price dopo revisione stime su Prosieben

(Teleborsa) - Equita ha abbassato i target price su MFE - MediaForEurope dopo che viene previsto per la controllata tedesca Prosieben un EBITDA 2026 inferiore alle attese.



Dalla call dei risultati 2025 di Prosieben sono emersi i seguenti messaggi principali: 1) pubblicità: dopo un inizio d'anno debole tra gennaio e febbraio, la raccolta ha mostrato un miglioramento a marzo, con un'ulteriore accelerazione attesa ad aprile. La dinamica è coerente con una guidance che implica un FY26 sostanzialmente stabile, penalizzato da un primo semestre più debole, seguito da un recupero nel secondo semestre; 2) profittabilità FY26: la guidance della società è ora riferita all'EBITDA reported e non più all'EBITDA adjusted. Il management si attende benefici di costo per circa 130 milioni di euro nel segmento Entertainment, sulla base di tali indicazioni, Equita stima un EBITDA reported nell'intorno di 380 milioni di euro, rispetto a 470/450 milioni di euro di Equita/consensus Bloomberg.



Alla luce dei messaggi emersi, il broker allinea le stime di Prosieben alla guidance della società, stimando ora un andamento stabile della pubblicità rispetto al precedente +5% che ipotizzava un rimbalzo del ciclo tedesco. In particolare, riduce i ricavi 2026 del 4%, l'EBIT del 15% ed il net income del 17%. Variazioni simili sul 2027. Come conseguenza, target price MFE B / MFE A a 5,0/4,0 euro per azione rispetto al precedente 5,7/4,6 euro per azione.



Confermato la raccomandazione a "Buy" poiché Equita ritiene che le valutazioni attuali (EV/EBIT adj. 2026/27 all'8,3x/7,0x) non riflettano i benefici derivanti dal consolidamento.

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