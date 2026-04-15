Morgan Stanley, trimestre record: utile a 5,6 miliardi (+30%), corre l'Investment banking (+36%)

(Teleborsa) - Morgan Stanley ha chiuso il primo trimestre 2026 con risultati record su tutti i fronti principali. I ricavi netti sono saliti a 20,6 miliardi di dollari da 17,7 miliardi (+16%), l'utile netto è cresciuto a 5,6 miliardi da 4,3 miliardi (+29%) e l'EPS diluito è salito a 3,43 dollari da 2,60 (+32%). Il ROTCE si è attestato al 27,1%. Il titolo avanza del 2% nel premarket.



L'investment banking ha guidato la crescita con ricavi in rialzo del 36% a 2,12 miliardi, sostenuto da un mercato globale dell'M&A che ha già raggiunto 1,38 trilioni di dollari nel primo trimestre, dopo un 2025 quasi record con 4,81 trilioni. I ricavi dall'equity trading sono balzati del 25% a 5,15 miliardi, mentre il reddito fisso è cresciuto del 29% a 3,36 miliardi, entrambi beneficiati dalla volatilità dei mercati innescata dalla guerra in Iran e dalla rotazione di portafoglio degli investitori verso asset difensivi.



Il Wealth Management ha registrato ricavi record a 8,5 miliardi (+16%) con un pre-tax margin del 30,4%, raccogliendo 118 miliardi di nuovi asset netti e 54 miliardi di fee-based asset flows. Gli asset fee-based dei clienti hanno raggiunto 2.792 miliardi. L'Investment Management ha contribuito con 1,5 miliardi di ricavi su AUM di 1.868 miliardi.



Ted Pick, Chairman e CEO, ha dichiarato: "Morgan Stanley ha riportato un trimestre record. La forte esecuzione ha prodotto ricavi netti di 20,6 miliardi di dollari, un EPS di 3,43 dollari e un ROTCE del 27,1%. L'Institutional Securities ha beneficiato di un solido coinvolgimento dei clienti e di una forza a livello globale. Il Wealth Management ha dimostrato un momentum continuativo, con nuovi asset netti per 118 miliardi di dollari e flussi di asset fee-based per 54 miliardi. Questi risultati confermano le capacità della nostra Integrated Firm nel raggiungere un piano operativo superiore".

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