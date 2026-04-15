MPS, applausi in assemblea a Bivona che chiede a Maione di ringraziare Lovaglio

(Teleborsa) - "Ma come, lei ringrazia tutti e non ringrazia il dottor Lovaglio?
Avrà anche fatto qualcosa e non lo dico io che non sono un estimatore visto che l'ho denunciato". Lo ha detto, rivolgendosi al presidente
di MPS
Nicola Maione, Giuseppe Bivona di Bluebell Capital Partners. La frase di Bivona ha suscitato applausi in sala e anche qualche fischio di chi riteneva il suo intervento eccessivo.
"Ho trovato estremamente scortese non ringraziare il dottor Lovaglio che, come ho detto, mi troverà come suo oppositore in ogni sede. Però un minimo di stile ci vuole
", ha aggiunto.
Bivona, sforando il suo tempo a disposizione, ha scherzato nel suo intervento sul fatto che qualcuno reputi ora MPS la JPMorgan italiana
dopo l'intergrazione di Mediobanca
, ha ricordato i salvataggi costati ai cittadini italiani molti miliardi prima del risanamento degli ultimi anni, ha parlato delle inchieste in corso e - secondo lui - dell'inerzia delle Autorità di Vigilanza.