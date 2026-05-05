Banca di Credito Popolare, assemblea approva bilancio 2025 e nomina nuovo Cda. Mario Crosta CEO

(Teleborsa) - In data odierna si è tenuta, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Popolare (BCP) che ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 con un utile netto di 12,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 4,7 milioni di euro registrati nel 2024. L’Assemblea ha deliberato la destinazione dell’utile secondo quanto proposto dal Cda: riserva straordinaria 374 mila euro; fondo beneficenza, assistenza, iniziative culturali e di interesse sociale 150 mila euro; riserva statutaria (residuo) 11,9 milioni.



Gli azionisti hanno quindi nominato il nuovo Cda per gli esercizi 2026-2028. É stata approvata la lista, unica depositata, presentata dal Consiglio uscente. Il nuovo Consiglio risulta pertanto composto da Domenico Borriello (indipendente), Mario Crosta, Francesco Di Ruocco, Roberto Raiola, Rosaria Cerrone (indipendente), Maria Caputo, Domenico Longo, Ferdinando Di Carlo (indipendente), Rosaria Giampetraglia (indipendente, nominata dall’Assemblea speciale dei soci finanziatori).



Nella riunione di insediamento il Consiglio ha quindi nominato Domenico Borriello come nuovo Presidente, Roberto Raiola e Francesco Di Ruocco quali Vicepresidenti. Mario Crosta, Direttore Generale della Banca dal 2024, assume da oggi la carica di

Amministratore Delegato.



L’Assemblea ha inoltre deliberato: la determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori, confermando gli importi già deliberati dall’Assemblea del 2023; il sovrapprezzo dell’azione ordinaria e la misura degli interessi di conguaglio, a 11,40 euro per ciascuna azione, confermando l’importo deliberato dall’Assemblea 2025; di approvare le politiche di remunerazione e incentivazione per l’anno 2026; la nomina di Natalia Aversano come Sindaco Supplente per il biennio 2026–2027.







(Foto: S O C I A L . C U T on Unsplash)

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