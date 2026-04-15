New York: perdite consistenti per A.O. Smith

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di scaldabagni e caldaie per edifici residenziali e commerciali , che soffre con un calo del 5,48%.



La tendenza ad una settimana di A.O. Smith è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di A.O. Smith ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 65,84 USD. Supporto a 61,42. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 70,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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